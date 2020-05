Cómo adelgazar los 4 kilos promedio que se suben durante la cuarentena

Los días de confinamiento vienen con algunas consecuencias en nuestro peso corporal y estado de ánimo. Con un cambio de hábitos y constancia podrás retomar con vitalidad y energía tus actividades

Los días de confinamiento derivados de la pandemia por coronavirus han causado diferentes estragos en nuestro estilo de vida, entre las principales afectaciones se encuentran las consecuencias derivadas del sedentarismo; lo cual se ve reflejado en un aumento de peso. A lo largo de la cuarentena hemos estado en contacto con todo tipo de contenidos que nos invitan a alimentarnos de una manera más saludable e inclusive con diversos programas para realizar diversas actividades físicas desde casa; sin embargo en muchos casos las personas se sienten sin energía, el estado de ánimo cambia y es bastante normal que tengamos más ansiedad por comer.

La buena noticia es que gracias al trabajo de especialistas en nutrición es posible ir tomando algunas medidas que nos ayudarán a regresar gradualmente a nuestro peso ideal y en su momento retomar nuestras actividades con mejor energía. Partiendo de la información que brindan los expertos es un hecho que la mayoría de las personas van a ganar peso al finalizar el confinamiento, también es importante entender que cada organismo tiene un metabolismo diferente; sin embargo se estima a medida general un aumento de peso de 3 a 5 kg.

¿Cómo perder este peso de manera saludable?

Teniendo en cuenta este posible aumento de peso que en muchas ocasiones se da por el simple cambio de rutina y la disminución en la quema de energía, existen algunos consejos creados por profesionales que pueden ayudarnos en el camino.

1. La importancia del ejercicio

Es indispensable retomar la actividad física o por lo menos el movimiento, existen muchos casos de personas que han pasado el confinamiento entero sin realizar deporte. Lo ideal es procurar mezclar el ejercicio aeróbico con la fuerza, empieza gradualmente con paciencia y sobretodo sé constante. Un buen consejo es proponerte realizar de 15-30 minutos de actividad física al día, cuando termine el confinamiento te sentirás con mucha más energía para retomar tus actividades diarias.

2. El poder de la alimentación

Sería absurdo no hablar de lo fundamental que resulta el tipo de dieta que seguimos, si durante los primeros días del confinamiento has descuidado un poco este tema no te culpes y empieza a tomar desiciones diferentes. Aquí algunos principios básicos:

Aumenta de manera considerable el consumo de frutas y verduras . Procura siempre integrar una porción en las comidas principales y como colación.

. Procura siempre integrar una porción en las comidas principales y como colación. Consume proteínas magras y vegetales , son el mejor aliado para tener buena energía e ir recuperando la masa muscular.

, son el mejor aliado para tener buena energía e ir recuperando la masa muscular. Limita el consumo de alcoho l, su consumo tiende a deprimir al sistema nervioso y afecta el estado de ánimo y sueño.

l, su consumo tiende a y afecta el estado de ánimo y sueño. Olvídate de los alimentos ultraprocesados , crea tus menús diarios basados en alimentos frescos, ricos en vitaminas, minerales y mucha fibra.

, crea tus menús diarios basados en alimentos frescos, ricos en vitaminas, minerales y mucha fibra. Sustituye los refrescos y todo tipo de bebidas azucaradas por el consumo de aguas frescas y naturales, consume infusiones medicinales. La hidratación es de vital importancia y te ayudará a ir limpiando al organismo.

3. Cambio de hábitos

Es importante ir retomando hábitos saludables que nos den bienestar, entre los más básicos se encuentran los siguientes:

Procura establecer horarios claros en las comidas y planear bien los menús.

Siempre ten disponibles colaciones saludables , brindan energía y son un gran aliado para mejorar el rendimiento físico y mental.

, brindan energía y son un gran aliado para No cenes muy tarde , una buena recomendación es cenar a las 20:00 hrs de tal manera que existirá un buen rango de tiempo hasta el desayuno. A la vez podrás hacer una buena digestión y sentirte más ligero.

, una buena recomendación es cenar a las 20:00 hrs de tal manera que existirá un buen rango de tiempo hasta el desayuno. A la vez podrás hacer Cuando sea la hora de descansar evita el uso del celular, intenta beber una infusión ligera, procura leer algo interesante, hacer un poco de meditación o yoga. Esto ayudará a que descanses mejor.

4. Los alimentos más recomendados

Siempre serán aquellos de origen natural que se destaquen por su alto contenido en vitaminas, minerales, antioxidantes, proteínas de alto valor biológico y mucha fibra.