¿Pretextos? Uriel Antuna justifica su poco éxito en Chivas y reconoce que le ‘pesa’ la camiseta

El delantero fue una de las contrataciones de Peláez para el Clausura 2020

El delantero mexicano Uriel Antuna, quien fue la contratación “bomba” de las Chivas para este torneo, habló sobre su paso en el conjunto tapatío, el cual no había rendido los frutos esperados hasta antes del parón de la Liga MX por el coronavirus.

En entrevista con Fernando Schwartz, de Fox Sports, Antuna explicó la dificultad que implica cargar con todo el peso de un club como el Rebaño, especialmente para un futbolista jóven como él.

“Cargarle todo el equipo a un chavo de 22 años es difícil, no cualquiera. Pero trato de aprender futbolísticamente y de la crítica. Desde que me planteó Ricardo (Peláez) la opción de ir a Chivas, pensé que me iban a cargar todo ese peso siendo un jugador joven de 22 años y no me siento al 100 consolidado”, señaló.

El exjugador del LA Galaxy reiteró que formar parte de las Chivas es diferente, pues es uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano.

“Hay una responsabilidad muy grande detrás de estar en Chivas, es uno de los clubes más grandes de México Pesa la camiseta por lo grande que es”, añadió.

En el tema de su preparación física durante esta cuarentena señaló que todos los futbolistas del chiverío están haciendo trabajos a doble sesión desde sus casas, con la idea de no perder el ritmo y volver lo mejor posible cuando se reanude la liga.