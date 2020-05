¿Qué ha pasado con los planes de boda de Francisca Lachapel, estrella de Univision?

En una entrevista reciente la conductora de Despierta América habló de sus nuevos planes de boda y sobre su vestido de novia

Después de felicitar a Francisca Lachapel el día de ayer por su 31 cumpleaños, la presentadora de “Despierta América” (Univision) responde algunos detalles de su boda con su novio Francesco. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hizo con el vestido de novia?

“Por ahora ya está bien, ya se me pasó. Al principio es como que “¿quéee?”, porque es un proyecto que uno hace, una boda es un proyecto, toma tiempo, ilusión, uno se imagina, uno se hace la película, pero yo no puedo ir en contra de la voluntad de Dios y cuando él quiera, será”.

¿Y el vestido, ya lo tenías?

No, estaba en camino, no iba tan adelantada. El vestido se estaba haciendo, pero no había nada como súper, súper adelantado.

¿Y qué vas a hacer, algo diferente?

Fíjate que la gente está haciendo las bodas por “Zoom” (video conferencia), lo que pasa es que yo no he decidido hacer nada así porque yo creo que el punto de las bodas en realidad es la gente, porque es que yo quiero ver a mi mamá, yo quiero ver a Francesco bailar con su mamá, yo quiero ver la cara de felicidad de su padre, yo quiero bailar con mi hermano, yo quiero ver a todos mis compañeros allí.

Entonces, ¿no hay fecha?

No, estamos en cero, no tenemos ninguna fecha ni ningún plan, me parece egoísta pensar en eso ahora.

Aclarado el tema, Francisca cuenta que dentro de su rutina diaria, cuando se levanta a las 4:30 de la mañana para ir al set de “Despierta América”, hace algo que sorprende mucho a su prometido. “Yo siempre trato de levantarme con el pie derecho. Abro lo ojos y lo primero que hago es pensar “pie derecho”, para que así me vaya en el día, pie derecho, pongo, gracias Señor y me voy para el baño y en el baño leo veinte minutos, y después ya me baño y me voy corriendo al trabajo“.

¿Lees en el baño?

(Risas) Sí, y tú no sabes la risa. Francesco se ha cansado de decirme “pero, ¿tú no quieres irte al mueble? ¿quieres que te ponga una silla? ¿qué quieres que haga?”. Y yo, “nada, a mí me gusta así, aquí en el baño soy feliz”, ¡jajaja!, te lo juro, yo amo ese momento del día, tú no sabes.

Este 5 de mayo, Francisca cumplió 31 años, en medio de la crisis del coronavirus, y aunque disfrutó de las felicitaciones y la energía de sus compañeros del show, le faltó algo.

“De verdad, ¡qué cosa que nos han quitado los abrazos! Hoy en mi cumpleaños estaba muy feliz, pero también extrañaba eso, el abrazo, la tocadera sana, bonita, cuando la gente te abraza porque de verdad te estima, te quiere, lo extrañé; pero bueno, tenemos que aguantarnos”.