Sheriff de LA dice que se vería obligado a recortar sus servicios

Debido a la crisis, su presupuesto podría reducirse en $400 millones

En medio de la pandemia por el coronavirus, el condado de Los Ángeles podría enfrentando otra crisis esta vez por el posible recorte presupuestario del Departamento del Sheriff (LASD).

Alex Villanueva, jefe de la entidad, anunció esta semana que se planean severos cambios para el Departamento después de anunciarse el presupuesto tentativo para el año fiscal 2020-2021 que quedó corto en $400 millones.

Pese a que el LASD recomendó el uso de $3,900 millones para proporcionar sus servicios, la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles, solo le aprobó $3,500 millones.

“La Junta de Supervisores nos deja en deuda como si tuviéramos la flexibilidad de eliminar $400 millones en las actividades para hacer cumplir la ley”, indicó Villanueva. “Eso no existe”.

¿Qué se modificaría?

Entre los cambios que podrían darse, está la consolidación de dos estaciones de patrullaje. La estación de Altadena con la de Cresenta Valley y la de Marina del Rey con la de Sur Los Ángeles.

“Esas son decisiones que no tomamos levemente, son decisiones serias que van a tener un resultado grave si no podemos lograr una meta de cero déficit”, dijo Villanueva.

El Sheriff dijo que en momentos de coronavirus hacer alcance en las comunidades más vulnerables es vital pero parece que en el próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio de 2020, esto no se podrá hacer si no hay suficiente presupuesto.

“Yo tengo un teniente, un sargento y tres alguaciles para lidiar con el problema de los desamparados”, explicó. “Y añadí 10 alguaciles más para poder ayudarlos pero sin los fondos no voy a poder permitir que esos 10 alguaciles permanezcan en esas posiciones. Voy a tener que retirarlos y regresar a trabajar en patrullaje”.

Otros cambios planeados incluyen reducir las clases de la academia de 12 a ocho por año.

Villanueva dijo que la Junta originalmente solicitó reducirlas a cuatro pero eque so significaría reducir el tamaño de personal en un promedio de 160 agentes por año.

“Ya tenemos 712 vacantes de las filas, juradas de tenientes sargentos adjuntos, reducir más, solo hace agravar el tiempo extra que se sale de control”, indicó.

“Estas no son posiciones negociables… Estos son sus alguaciles que trabajan patrullando, que trabajan bajo custodia, los detectives en el campo haciendo investigaciones, no son puestos que simplemente podamos eliminar porque son inconvenientes”.

Además, podrían darse recortes en la División de Patrullaje. Hay 191 puestos financiados en patrullaje que también representan cargos administrativos y han existido por décadas.

Estos incluyen actividades juveniles de la comunidad y equipos de búsqueda y rescate, entre otros.

“Entonces vamos a tomar 137 de estas posiciones, y los devolvemos al patrullaje”, dijo Villanueva.

En respuesta al Sheriff, la supervisora Hilda Solís —quien representa al Distrito 1 del condado de Los Ángeles— dijo que debe haber una responsabilidad fiscal de cómo se gastan los dólares de los contribuyentes, sin importar si el Jefe del Departamento fue designado por la Junta de Supervisores o elegido por los votantes.

“Esto es especialmente cierto en este momento dada la recesión económica que estamos experimentando por la pandemia del COVID-19 ”, explicó en un comunicado.

“Tengo la responsabilidad constitucional de ser considerada y prudente con los fondos de los contribuyentes al tiempo que garantizo que el Condado de Los Ángeles continúe brindando los servicios de salud y seguridad pública necesarios en un momento en que las familias y las personas más necesitan esta asistencia”.

La supervisora Solís es una de los cinco miembros de la Junta de Supervisores del condado angelino.

El Sheriff indicó que a su Departamento le preocupa que la Junta no tenga como prioridad la seguridad pública y que solo los tomen como uno de los 37 departamentos que financian.

“Y ellos no pueden decir que es un gasto de discreción porque si tengo a 300 reos durmiendo en una prisión no puedo encerrarlos con llave y regresar al día siguiente”, dijo Villanueva.

“Igual en el patrullaje, uno cuando marca al 911 no vas a querer que te digan: ‘Bueno no hay nadie hoy, tal vez mañana vamos a ver tu emergencia’. No. Hay que tener esas posiciones disponibles las 24 horas al día”.