VIDEO: conmovedor homenaje de la Policía y de los Bomberos a los enfermeros en West Hollywood

Diversos videos capturados por medios locales desde helicopteros muestran al menos 50 unidades entre patrullas, ambulancias y camiones de bomberos rindiendo homenaje y mostrando su agradecimiento a las y los enfermeros por el Día Nacional de las Enfermeras.

La celebración se da cada 6 de mayo de cada año desde 1982 para resaltar el importante rol que las enfermeras tienen en la sociedad. Hoy en medio de la pandemia del coronavirus que atraviesa el condado de Los Ángeles, el homenaje se sintió más emotivo.

Video from Sky5 shows a procession of first responders headed to @CedarsSinai in the Beverly Grove area to thank health care workers on National Nurses Day https://t.co/0H7Tvh9Gab pic.twitter.com/zmcYw7SgPo

La emotiva muestra de apoyo se llevo a cabo en el vecindario de West Hollywood a las afueras del hospital Cedars Sinai hace minutos y contó con la participación de diversas agencias publicas como los departamentos de bomberos, la policia y el sheriff.

@LAPDHQ @LASDHQ @LAFD and other first responders rode in a motorcade through West Hollywood to honor frontline medical workers on National Nurses Week. @Honda also gave away free gas to healthcare workers. More on the tributes and show of support @CBSLA at 11am and KCAL9 at 12pm pic.twitter.com/Ai1AdXn2x1

— Kandiss Crone (@KandissCroneTV) May 6, 2020