Abren la puerta a los aficionados en el béisbol de Taiwán

La Liga de Béisbol Profesional de China (CPBL) anunció que sus estadios comenzarán a recibir público a partir de este viernes, con lo que se convertiría en el primer circuito deportivo de paga que reabre sus puertas a los aficionados, luego del paro provocado por la pandemia de COVID-19.

Dicha decisión forma parte de la serie de medidas que el gobierno local ha implementado para regresar paulatinamente a la normalidad, aunque respetando las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

ITS OFFICIAL!!!!

The @Taiwan_CDC has approved our proposal! THERE WILL BE 1000 FANS watching #CPBL games at the stadiums starting tomorrow (Friday, May 8th)!!

Can't wait to see you all tomorrow!#TaiwanCanHelp #LiveBaseball #WelcomeBackFans #CPBLwithFans #BaseballwithFans pic.twitter.com/70XHuYjMCa

— CPBL 中華職棒 (@CPBL) May 7, 2020