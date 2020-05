Agenda virtual: eventos para disfrutar desde tu casa

Conciertos, shows de danza, museos y charlas, las opciones son muchas y para toda la familia

Autos y café

La primera edición de Global Cars and Coffee, que transmitió el Petersen Automotive Museum en su canal de YouTube tuvo tanto éxito, que esta casa cultural anunció que continuará recopilando videos de autos para transmitirlos cada dos semanas. La próxima edición será este domingo.

En su primera transmisión en abril, Global Cars and Coffee presentó 140 vehículos de fans de los autos de Francia, Alemania, Austria, Inglaterra, Canadá, los Emiratos Árabes, Sudamérica y todo Estados Unidos. En tan solo 24 horas, el video fue visto por más de 10 mil personas. Este domingo, la emisión estará disponible a partir de las 8 am hora del Pacífico. Más informes en petersen.org.

Visita al museo Van Gogh

El museo Van Gogh de Amsterdam, en Holanda, posee la mayor cantidad de obras de Vincent van Gogh en el mundo. Son en total 200 pinturas, 55 dibujos y 700 cartas. Cada año atrae a miles y miles de admiradores del pintor. Ahora, debido a que está cerrado por causa de la cuarentena mundial, ofrece un recorrido virtual por cada una de sus galerías.

Este lugar es la casa de algunas de sus más icónicas obras, como “Sunflowers”, “The Potato Eaters”, “Almond Blossoms” y “The Sower”. En el recorrido se pueden ver también los temas que apasionaban al pintor, como los paisajes, las flores y sus autorretratos. De estos, el museo es poseedor de más de una treintena. Este es uno de los 23 museos más visitados del mundo. Informes en artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum.

Taller y música

Durante la pandemia, el programa Lincoln Center At Home, del Lincoln Center de Nueva York, continúa con actividades culturales para todos en casa. Este domingo a las 11 am, hora del este, en la serie Concerts For Kids, Celisse Henderson ofrecerá un show para toda la familia, especialmente para los niños. Ella es cantautora y toca varios instrumentos. Ha actuado con Mariah Carey, Kesha y Melissa Etheridge, y ha participado en programas de televisión como “30 Rock”, “The Electric Company”, “Rescue Me”, “The Big C” y “The Late Show with Stephen Colbert”.

Y el lunes, en la serie de sesiones Pop-Up Classroom, Damián Quiñones quien es maestro artístico de este centro, presenta un taller de música en inglés y en español durante el cual utilizará objetos que se pueden encontrar en casa. A partir de las 2 pm hora del este. Detalles en lincolncenter.org.

De los archivos del museo Grammy

Como parte de la serie digital Public Programs del Museo del Grammy, por primera vez se dará a conocer una entrevista realizada a Claudia Brant, Cheche Alara y Moogie Canazioque que permanecía en el archivo de esta casa cultural. La conversación con estos compositores se realizó en un formato íntimo, en el teatro Clive Davis del museo, que tiene una capacidad para 200 personas. La charla estará disponible a partir del sábado en el sitio oficial del museo, grammymuseum.org.

Ballet con sabor latino

La serie B Unidos, que realiza el Ballet Hispánico cada semana, traerá el miércoles a las 7 pm hora del este, “Asuka”, una coreografía realizada en 2011 por Eduardo Vilaro con música de Bola de Nieve e interpretaciones de Celia Cruz (“Yemayá”, “Te busco”, “Pa’ la Paloma”, “Pa’ mí” y “Guantanamera”).

Esta pieza celebra la música de Celia Cruz a través de la experiencia latina. Por medio de una rica imaginación y humor, Vilaro explora las luchas de partir del lugar de origen y la exuberancia del éxito que experimenta una comunidad, tal como lo vivió Cruz, también conocida como La reina de la salsa. Esta intérprete capturó el corazón de los latinos del mundo y se convirtió en un símbolo de perseverancia para muchos. Estará disponible en facebook.com/ballethispanico y ballethispanico.org. Al final habrá una sesión en vivo de preguntas y respuestas con Vilaro, director artístico y presidente del Ballet Hispánico.

Visita la Casa Blanca

La Casa Blanca, en sus 200 años de existencia, ha sido algo más que el hogar de los presidentes de Estados Unidos y de sus familias. Es también un símbolo de la presidencia, de la administración en turno y del propio país en el mundo. Esta edificación es la única residencia privada del jefe de estado que está abierta al público y cuya entrada es gratuita.

Ahora, sin embargo, debido a la contingencia ocasionada por la pandemia, solo es posible visitarla virtualmente. Los turistas podrán ver la construcción que fue ordenada por el primer presidente del país, George Washington, en 1791. El diseño elegido fue el del arquitecto nacido en Irlanda, James Hoban. Luego de ocho años de construcción, el presidente John Adams se mudó ahí en 1800. A finales del siglo 19, se consideró ampliarla o construir una nueva; sin embargo, los planes nunca se concretaron. Los recorridos por las alas de esta casa, así como una vista de sus obras de arte, se pueden acceder en este enlace: artsandculture.google.com/partner/the-white-house.

Todo sobre Frida Kahlo

La obra de Frida Kahlo es conocida por mezclar el realismo con la fantasía. Sus autorretratos son famosos por mostrar muchos de los padecimientos que sufrió la artista mexicana durante casi toda su vida. Sin embargo, muchas de sus obras reflejan un espíritu festivo y lleno de vida; están basadas en la naturaleza y en artefactos mexicanos.

Inspirada en la cultura popular de su país, Kahlo cuestionó a través de su arte folclórico asuntos como la identidad, el poscolonialismo, el género, las clases sociales y la raza en la sociedad mexicana. Ahora, una gran parte de sus trabajos, más de 130, descritos como surrealistas o de realismo mágico, están disponibles en líneam (https://www.recorridosvirtuales.com/frida_kahlo/museo_frida_kahlo.html) y contienen una explicación acerca de su creación. También hay 45 historias sobre sus obras y, quizá lo más entretenido de este enlace, acceso a la Casa Azul, la vivienda donde la pintora pasó gran parte de su vida de adulta. Se puede hacer un recorrido por cada cuarto, galería, patios y también se puede ver desde la calle.

LA Plaza juega lotería

En esta su segunda semana de la serie En Casa con LA Plaza, la LA Plaza de Cultura y Artes regresa con un programa que exhibe algo de la historia, el arte y la cultura latina de Los Angeles.

La plataforma virtual, recientemente lanzada por esta institución, lleva a cabo conversaciones, demostraciones, actuaciones y otras actividades con destacados representantes de la comunidad hispana de la ciudad. En esta ocasión, la doctora Gloria Arjona será la anfitriona de una sesión dedicada a la lotería, el popular juego de mesa mexicano. La experta explorará el origen de este juego, que tuvo su origen en la Italia medieval, y su conexión con el juego de la antigua Mesoamérica conocido como patolli. Luego de la presentación se realizará una sesión de lotería gratis, con cartas que se pueden descargar sin costo en este enlace: culturaspopulareseindigenas.gob.mx/index.php/proyectos/617-loteria. Viernes 7 pm, hora del Pacífico. Registrarse en zoom.us/webinar/register/WN_lg2U_EuTTDWLulf0lqfqkw.