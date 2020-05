Al igual que Mike Tyson, Evander Holyfield volverá para combates de exhibición; ¿pelearán entre ellos?

Evander Holyfield, el ex campeón mundial de los pesos pesados anunció en sus redes sociales que volverá al ring para pelear a beneficio.

“¡El campeón ha vuelto! Me gustaría anunciar que volveré al ring. Pelearé en combates de exhibición por una gran causa: #Unite4OurFight“, escribió en su cuenta de Twitter el expugilista de 57 años de edad.

Are you ready? The moment you've all been waiting for…

The Champ is back! 🥊 I'd like to announce that I will be making a comeback to the ring. I will be fighting in exhibition matches for a great cause: #Unite4OurFight. Learn more: https://t.co/dfSo0HvV2O pic.twitter.com/8PfrzalHty

— Evander Holyfield (@holyfield) May 6, 2020