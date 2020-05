El supermercado que permanecía abierto por la noche exclusivamente para recibir a Michael Jordan

A cambio, Jordan le daba jugosas propinas al staff

Para una super estrella del deporte mundial como Michael Jordan, seguramente salir de casa era sinónimo de encontrarse con paparazzis y fanáticos que lo perseguían a donde fuera, haciendo imposible realizar acciones cotidianas como comprar la despensa. Por ello, el astro de los Chicago Bulls tuvo que encontrar la manera de hacer sus compras en calma.

En una entrevista para The Undefeated, Brad Sellers, ex compañero de Jordan en los Chicago Bulls, reveló que el 23 llamaba a un supermercado para que permaneciera abierto después del cierre y así poder hacer la despensa sin problemas.

“(Jordan) se volvió cada vez más grande en el baloncesto, hasta un punto en el que no pudo salir. Un día le pregunté, oye, M, ¿cómo comes? y él me dijo que llamaba a Jewel-Osco (cadena de supermercados) unos 15 minutos antes de que cerraran, y les avisaba que iba a llegar. El supermercado se quedaba abierto más tarde para dejarlo comprar”.

Sellers también comentó que Jordan dejaba una buena propina a los empleados del lugar por quedarse trabajando tiempo extra.

Hace algunos días, se estrenó por ESPN y Netflix The Last Dance, un documental que en diez episodios contará la historia de los Chicago Bulls y su camino rumbo al título de la temporada 97-98, centrándose en su gran figura Michael Jordan.