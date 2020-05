Fernanda Castillo extraña a Rafael Amaya, la estrella de ‘El Señor de los Cielos’

La Mónica Robles de la serie no ha tenido contact con quien fuera su co-protagonista

Fernanda Castillo se consolidó internacionalmente gracias a su personaje de Mónica Robles en “El Señor de los Cielos“. La actriz participó en las primeras 5 temporadas de la narcoserie de Telemundo y sabe que fue un parteaguas en su carrera.

“Yo vivía para ser Mónica Robles, entonces jamás voy a renegar de él“, dijo la actriz en Instagram. “Es probablemente el personaje más importante de mi carrera a pesar de que he hecho personajes muy padres después”.

Castillo dice que hizo grandes amigos durante su tiempo en la serie pero tampoco se quería estancar haciendo un mismo personaje. A alguien que si extraña es a su co-protagonista, Rafael Amaya.

“La verdad es que sí lo extraño“, aseguró la estrella. “Hace mucho tiempo que no lo veo, desde que salí de la serie que no lo veo y que no tengo contacto y sí, sí lo extraño, es una de las personas que fue muy importante en mi vida“.

La también protagonista de “Enemigo Intimo” dijo que ha visto las escenas entre los personajes de Mónica y Aurelio Casillas y aún se sigue emocionando.

“Los dos pensábamos que esta pareja debía estar junta y que esta pareja era padrísima junta”, agregó. “Yo cada vez que veo las escenas de Aurelio y Mónica me emociono porque es como si no fuera yo, como si fuéramos otras personas y creo que logramos cosas increíbles juntos. A mí me emociona mucho haber trabajado con Rafa construyendo eso y sí creo que la pareja de Aurelio y Mónica se va a quedar mucho tiempo, como de esas parejas increíbles de la televisión que a uno le gusta”.