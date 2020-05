El hospital de niños de Los Ángeles tiene pacientes que han desarrollado un extraño síndrome que podría estar relacionado al coronavirus

En el Hospital de Niños de Los Ángeles tres niños que tienen síntomas de la enfermedad de Kawasaki dieron positivo a la prueba de anticuerpos utilizada para detectar si una persona estuvo infectada con el coronavirus.

Según informaciones del hospital de L.A., otros centros pediátricos de Nueva York y el Reino Unido están informando sobre casos de niños sufriendo lo que han llamado un “síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico” (PIMS), por lo que los expertos del hospital local decidieron estudiar más a fondo la relación de estos casos con el coronavirus.

Experts @ChildrensLA are seeing a new health condition in some children who have been infected with #coronavirus and recovered. #Kawasaki-like symptoms include abdominal pain, fever etc. If your kid has a fever for several days, call your doctor: https://t.co/EobmmcQ0Bq #PIMS

— Children's Hospital LA (@ChildrensLA) May 8, 2020