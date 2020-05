El voto será por correo en California en las elecciones de noviembre debido al coronavirus

El gobernador Gavin Newsom ordenó el viernes que se envíen las boletas por correo a los 20.6 millones de votantes de California para las elecciones de noviembre, al tiempo que insistió en que también habrá nuevas reglas para cualquier persona que participe en persona.

La decisión convierte a California en el primer estado de la nación en cambiar temporalmente a la votación por correo como resultado de la pandemia de COVID-19, dijo Newsom, porque hay que tener en cuenta la probabilidad de que las condiciones de salud pública no hayan mejorado a un nivel en el que millones de las personas pudieran presentarse en un solo día para votar.

“Hay mucha emoción en torno a las elecciones de noviembre en términos de asegurarse de que puedan realizarse de una manera segura y asegurarse también de que su salud esté protegida”, dijo Newsom durante la conferencia del día, que puede verse a continuación:

La decisión de repensar radicalmente las elecciones de noviembre se produce después de una serie de solicitudes y propuestas urgentes hechas por legisladores y funcionarios electorales locales por igual.

Desde el comienzo del coronavirus, se han planteado problemas de salud en varios estados que han llevado a cabo votaciones en persona, y en noviembre se espera que la participación de los votantes sea alta.

Newsom dijo que California trabajará con personas con discapacidades, personas sin hogar y votantes que no hablan inglés para garantizar que el voto en persona aún sea accesible para aquellos que lo necesitan.

Pero dijo que el acceso a la votación por correo garantizaría que los californianos pudieran emitir su voto de manera segura durante la pandemia de coronavirus.

“Las elecciones y el derecho al voto son fundamentales para nuestra democracia”, dijo Newsom en un comunicado.

“Ningún californiano debería verse obligado a arriesgar su salud para ejercer su derecho al voto. Las boletas por correo no son una solución perfecta para todas las personas, y espero que nuestros expertos en salud pública y la asociación continuada del Secretario de Estado y la Legislatura creen oportunidades más seguras para los californianos que no pueden votar por correo”, señaló el gobernador.

El Secretario de Estado Alex Padilla dijo: “California no obligará a los votantes a elegir entre proteger su salud y ejercer su derecho al voto. Agradezco al Gobernador Newsom por tomar medidas decisivas ahora, para preservar los derechos de voto y proporcionar el tiempo suficiente para prepararse adecuadamente para las elecciones generales”.

