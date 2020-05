Fallece ‘Trinche’ Carlovich, uno de los mejores jugadores argentinos de la historia

El fútbol argentino está de luto. Tomás Felipe Carlovich, mejor conocido como ‘Trinche’ Carlovich, falleció este viernes 8 de mayo a la edad de 74 años, tras ser agredido en un asalto en el que le robaron su bicicleta.

El pasado 6 de mayo, el Trinche viajaba en bicicleta en la provincia de Santa Fe, Argentina, cuando fue agredido por un joven quien lo golpeó con un objeto en la cabeza para robarle la bicicleta. Tras el impacto, el ex futbolista quedó tirado en el suelo, inconsciente hasta que llegó el futbolista Juan Carlos ‘Tete’ Lescano a ayudarlo.

Carlovich fue trasladado al hospital, internado en terapia intensiva y en coma inducido debido a la gravedad del impacto. Desafortunadamente tras dos días en el nosocomio, el futbolista, ídolo de Central Córdoba, perdió la batalla la mañana de este viernes.

Pese a haber jugado la gran mayoría de su carrera en categorías inferiores, figuras de la talla de Diego Maradona, José Pekerman y César Luis Menotti, lo consideraban uno de los mejores jugadores del fútbol argentino.

Descanse en paz, Tomás Felipe ‘Trinche’ Carlovich.

"Me empezó a hablar al oído y no paraba. Hasta me firmó una camiseta y me puso 'Trinche, fuiste mejor que yo'. Lo único que le pude contestar es 'Diego, ahora puedo partir tranquilo, vos fuiste lo más grande que vi en mi vida'". Trinche Carlovich, febrero de 2020. Y por siempre. pic.twitter.com/uwAMI7gFhu

— Roberto Parrottino (@rparrottino) May 8, 2020