Hasta Muhammad Ali le tenía miedo a la brutal pegada de Mike Tyson

Le hizo la confesión a otra leyenda del boxeo mundial

La WBSS (World Boxing Super Series) realizó un torneo virtual entre los mejores boxeadores de peso pesado de la historia durante el mes de marzo y luego de varias peleas ‘preliminares’ entre boxeadores legendarios de la división como George Foreman o Joe Frazier, la gran pelea final sería entre Mike Tyson y Muhammad Ali.

Tyson vs Ali, both 20 yrs old. Who wins? pic.twitter.com/m3JxRdcDkb — Gregg Jefferies (@Gregg_Jefferies) May 4, 2020

La pelea la ganó Mike Tyson, aunque él mismo dijo: “No gane la pelea real. Ali es el más grande que haya existido”

Sin embargo, esta semana salió a la luz una confesión que Ali le hizo a George Foreman cuando Tyson ya era campeón del mundo:

“Muhammad Ali me lo dijo él mismo. Le dije: ‘¿Crees que Tyson podría vencer a todos?’. Él dijo, ‘Hombre, Tyson golpea muy fuerte’. Sintió que Tyson golpeaba con más fuerza que cualquiera con el que se hubiera enfrentado. Una vez me dijo que no tenía la confianza de que podría haber derrotado a Mike Tyson”, contó el ex campeón de 88 años.

El Día Que Mike Tyson Cumplió La Promesa Que Le Hizo A Muhammad Ali https://t.co/QxNaAHV5jd pic.twitter.com/uEOGorrgWh — cachicha (@cachicha) May 3, 2020

Formenan prestó su testimonio para el nuevo libro biográfico de Fiaz Rafiq sobre Cassius Clay titulada The Life of a Legend que saldrá a la venta en las próximas semanas.