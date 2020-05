Mujer es devorada por cocodrilo al intentar acariciarlo

Una tragedia ocurrió el pasado 1° de mayo en una comunidad cercana a la isla de Kiwah, en Charleston, Carolina del Sur, en donde una mujer perdió la vida tras ser devorada por un cocodrilo, y todo porque la víctima tuvo una actitud un tanto inocente y a la vez irresponsable.

La víctima fue una mujer de 58 años llamada Cynthia Covert, que de acuerdo a lo publicado por el diario local Post and Courier, ese día acudió a la casa de una amiga para hacerle un servicio de manicure y al salir de la residencia, algunos vecinos la vieron actuar un tanto extraña, llevando en una mano una botella de vino.

De repente, Covert se habría topado con un cocodrilo que estaba en un estanque cerca de la casa de su amiga. El reptil le llamó mucho la atención, por lo que decidió acercarse a este, metiéndose al agua, para tomarle unas fotos y poder tocarlo.

Su amiga se percató de este hecho y le pidió en repetidas ocasiones a Cynthia que saliera del estanque, pero la mujer no hizo caso y en un abrir y cerrar de ojos, el cocodrilo la tomó por una de sus piernas. La mujer gritó pidiendo auxilio y unos vecinos salieron a su rescate; sin embargo, nada pudieron hacer y la mujer fue devorada por el animal.

In May 1 Kiawah Island incident in which victim was pulled into pond by alligator, coroner has ruled death as accidental drowning. This case is an unfortunate tragedy. We urge citizens to be alert and cautious around wildlife. Enjoy the outdoors safely and responsibly. #chsnews pic.twitter.com/SZgaFax0Ew

