Tekashi 69 revienta en regreso a Instagram Live y justifica ser un ‘soplón’

Tekashi 69 regresó a las redes sociales después de haber sido liberado de la cárcel. El rapero realizó un Instagram Live que reventó récord uniendo a más de 2 millones de seguidores en su transmisión en vivo.

El joven tenía mucho que decir a sus admiradores y justificó la razón por la cual reveló secretos. Tekashi siente que las personas no fueron leales con él y por ende él no le debía lealtad a nadie.

“¿Dónde estaba la lealtad cuando se metieron con la madre de mi bebé? ¿Dónde estaba la lealtad cuando me quisieron matar?”, fueron algunas de las preguntas que el rapero lanzó.

A record breaking 2 million watched Tekashi go live and he apologizes for snitching pic.twitter.com/tJafMEDnVF

— UPROXX Music (@uproxxmusic) May 8, 2020