Después del escándalo de su divorcio ¿Qué fue de Juanita, ex esposa de Michael Jordan?

Juanita Vanoy fue la primera esposa del basquetbolista más famoso de todos los tiempos, se dice que su separación fue “la más cara de todos los tiempos” según Forbes, pues le pudo haber costado a Michael Jordan cuna verdadera fortuna.

Juanita se fue a su nueva vida con $168 millones después de llegar a un acuerdo de divorcio en 2007 y también se quedó con el penthouse de 8,000 pies cuadrados. Lo vendió en 2014 por otros $3.2 millones y comenzó a invertir en Bienes Raíces.

Supuestamente, el divorcio de Michael y Juanita se debió a un sinnúmero de infidelidades por parte del deportista que más dinero ha ganado en la historia, se dice que un investigador privado siguió a Jordan durante casi una década y le entrego a Juanita fotografías muy comprometedoras una y otra vez, además de muchas de ellas en diferentes Strip Clubs de todo el país.

Pese a lo que pudiera uno pensar, la relación entre ellos ahora es muy cercana y son buenos amigos, incluso se dice que Michael es la primer persona que llama Juanita en caso de que “no funcione el control remoto”.

Juanita, using her degree in marketing & advertising, is the one who negotiated for Nike to cover the NBA fines MJ received for wearing those Jordans. She also is responsible for getting him back to playing basketball during his hiatus, with better contract terms! pic.twitter.com/sp1k9zsRWx

— CocoDeLoco (@CocoaNo5) May 4, 2020