Exfigura de Chivas compara a JJ Macías con José Saturnino Cardozo

Héctor Reynoso destacó que Macías no es como Chicharito o Bravo

José Juan Macías ha sido uno de los mejores delanteros que han dado las Chivas en los últimos años, demostrando su calidad en el chiverío, y también en León, club con el que jugó durante dos temporadas.

Sus actuaciones con los Panzas Verdes le abrieron los ojos a la directiva del Rebaño, pues decidieron que volviera al equipo para ser el titular en el ataque. Tal ha sido su desempeño, que Héctor Reynoso, ex defensa de las Chivas, lo comparó con un histórico como José Saturnino Cardozo.

“Desde que lo vi, a quien se me hace similar, es a Cardozo. Su estilo de correr, las cualidades y hablar de Cardozo es hablar de un letal del área. Se me hace parecido hasta en el trote, la forma en que define. Bravo era un cazagol como Chícharo. No sé definirlos bien, estoy opinando como se me viene a la mente.Pero se me hace muy parecido a Cardozo”, dijo Reynoso en una entrevista para ESPN.

De igual forma, el ex futbolista del cuadro tapatío le dio un consejo a JJ Macías, señalando que debe consolidarse y cumplir su objetivo de jugar en el viejo continente.

“Si le dijera algo es que no menospreciara lo que es Chivas, que se despidiera campeón para que tuviera las puertas abiertas de este gran club. Que luche por sus sueños de ir a Europa. Pero que ahora se concentrara en ganar algo importante con el equipo y que después busque esa meta que tiene“, concluyó.