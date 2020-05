Las 5 cosas que más molestan de un mecánico

Todos en el trabajo tenemos que hacer cosas con las que no estamos de acuerdo o que no le gustan al cliente

Tu vehículo necesita de muchos arreglos, cuidados preventivos y servicios de mantenimiento para garantizar su buen funcionamiento, evitar descomposturas repentinas y reparaciones costosas.

Casi todos necesitamos de un buen mecánico que se encargue de todas reparaciones del auto, lo mejor es encontrar una persona que sea honesta y de confianza para que pueda mantener el vehículo en optimas condiciones.

Aún así existen cosas que no te van a gustar del mecánico, cosas de su trabajo que no nos gusten. Todos en el trabajo tenemos que hacer cosas con las que no estamos de acuerdo o que no le gustan al cliente, pero se tienen que hacer.

Hemos enlistado cinco cosas que más molestan de un mecánico, Aquí están.

1.- Las reparaciones costosas. Las reparaciones en el taller pueden ser costosas o mejor dicho, es un gasto que no queremos afrontar, sobre todo cuando es un imprevisto.

2.- Vehículos descuidados. Después de un tiempo en el taller, el auto puede estar sucio, descuidado y con aspecto poco agradable

3.- Entrega de auto sin gasolina. Si al momento que llevas al auto al taller tiene una buena cantidad de gasolina, espera que la regresar este casi igual y no sin gasolina o en un nivel muy bajo.

4.- No dar con la falla. El tener un auto en el taller y después de un tiempo no sepan cual es la falla, molesta y causa desconfianza.

5.- Regresar al taller por la misma falla. Los mecánicos dependen de la efectividad de su trabajo y a ningún profesional le gusta crearse una mala reputación, aún así, muchas veces se tiene que regresar por que el auto no quedo.

