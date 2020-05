Mauricio “Chicho” Serna se arrepiente de jugar en la Liga MX: “Fue la peor decisión de mi vida”

El exfutbolista colombiano aún está arrepentido de dejar a Boca Juniors para jugar en el Puebla

El exseleccionado colombiano y multicampeón con Boca Juniors, Mauricio Serna se sinceró y relató que su paso por México fue una decisión que aún lamenta, ya que aún sigue arrepentido de haber dejado al cuadro xeneize para fichar por La Franja de la Liga MX.

“El Chicho”, quien ganó tres veces el torneo de la primera división de Argentina con Boca, dos veces la Copa Libertadores y una la Copa Intercontinental, dejó todo para viajar a México, donde comenzó el declive de su carrera.

#UnDíaComoHoy de 1998, Mauricio Serna debutaba en Boca Juniors. En 2000, obtendría la Copa Intercontinental. pic.twitter.com/lY6ORPda5u — #Fichajes Fútbol (@futbol_transfer) February 25, 2016

“Dos meses antes de que acabara mi contrato me empezaron a llamar de México (de Puebla) que estaban desesperados en contratarme y de alguna manera me fueron empujando a tomar la decisión”, relató el volante central.

“Boca no cedía en nada y de México me quemaban el teléfono y la oreja. Yo siempre les manifesté que no iba a irme hasta que un día les pedí (dinero) para que me dijeran que no. No les terminé de dar la cofra cuando ya me habían mandado el pasaje para viajar. Fue la peor decisión que tomé en mi vida en cuanto a futbol, nunca debí haberme ido” sentenció el jugador colombiano.

De levantar un trofeo seis veces en 4 años con los Xeneizes, Serna no consiguió nada en México, ni siquiera entrar a la Liguilla en ninguno de los dos torneos que disputó en la Liga MX.

#TBT Mauricio "Chicho" Serna con la playera del Puebla 🎽, el colombiano 🇨🇴 militó en el conjunto de La Franja en el 2002 pic.twitter.com/VFqAwlLf1t — Pase de Gooooool ⚽🥅 (@PaseDeGooooool) November 28, 2019

Posteriormente volvió a Argentina, donde ya no consiguió contratos con los clubes grandes y firmó con Chacarita Juniors, posteriormente lo hizo con Talleres y al año siguiente partió a su país natal, donde jugó para Atlético Nacional, fue campeón por última vez y se despidió definitivamente de las canchas.