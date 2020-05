Sandra Bullock presenta por primera vez a Laia, su hija adoptiva de 8 años

A pesar de ser una de las actrices favoritas de todos los tiempos en Hollywood, la mítica Sandra Bullock siempre se ha caracterizado por ser una de las personalidades más reservadas con su vida privada.

Entre los pocos datos que se saben de su familia es que ha adoptado a sus dos hijos, Laila y Louis. A este último ya se le había visto en algunas postales junto a la famosa, pero Laila de 8 años apareció públicamente por primera vez gracias al programa Red Table de Jada Pinkett, la esposa de Will Smith.

Durante el programa, el cual tenía como intención principal agradecer a los trabajadores de la salud por su entrega en la primera línea de batalla contra el coronavirus, Sandra Bullock llamó a su pequeña para que de su propia boca agradeciera a la enfermera que estaba también como invitada en el programa.

sandra bullock and laila made a surprise appearance in a video call with red table talk omggggg im crying 😭🥰 pic.twitter.com/Vuwqd8RHde

— ♡ (@bullockslays) May 8, 2020