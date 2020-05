Los “milagros” de esta pandemia, cosas que nunca hubieran sucedido de no ser por el coronavirus

COVID-19 ha barrido el mundo, alterando en gran medida la vida tal como la conocemos. No está claro cuándo las cosas volverán a la “normalidad”, si es que vuelven.

En la ciudad de Nueva York, como en otras ciudades, la gente llevamos unos 57 días de media practicando la ya conocida distancia social.

Si bien nos angustia lo que vendrá después, vamos a enfocarnos en lo positivo. Pero no como filosofía frívola y vacía de contenido. No, algo positivo, pero real.

Durante esta pandemia hemos visto muchos actos de generosidad, también ha aflorado la creatividad de miles de personas que lo han demostrado en redes sociales y aplicaciones como TikTok o Instagram.

Pero quizás lo más importante, lo que nos demuestra que todo sigue. Que después de todo, la calma siempre llega son ellos:

