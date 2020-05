Andy Ruiz está en el Top 5 de mejores peleadores de la actualidad y Anthony Joshua no, según Mike Tyson

Mike Tyson reveló la lista de los 5 boxeadores que considera que son los mejores del momento y la sorpresa es que el mexicoamericano Andy Ruiz, quien recientemente perdió su título mundial de peso pesado contra Anthony Joshua, está en ella, no así el actual campeón.

“Respeto a Tyson Fury, respeto a Deontay Wilder, respeto a todos esos tipos. También a Andy Ruiz, este tipo llamado (Vasyl) Lomachenko, ¡es un maldito animal, hombre! Es un maestro, es como si estuviera bailando”, manifestó “Iron Mike”, quien también incluyó a Gervonta Davis.

Dicha declaración la hizo en su podcast llamado Hotboxin, donde charló de boxeo con Dennis Rodman, su invitado en esta edición, quien manifestó su admiración por Manny Pacquiao.

“Nunca vi a un sujeto que sea mas bajo que todos sus rivales y que les de una paliza. Tiene 40 años y sigue haciéndolo“, aportó el exbasquetbolista.

