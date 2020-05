Playas de Los Ángeles abrirán el miércoles. Te contamos qué se puede hacer en ellas y qué no

El condado de Los Ángeles se prepara para la reapertura de sus playas este miércoles y ha aclarado en sus redes sociales qué restricciones se impondrán en ellas para seguir evitando la propagación del coronavirus.

Las nuevas medidas son similares a las que se han implementado en otras localidades costeras del sur del estado dorado.

Estará permitido realizar actividades físicas como correr, nadar o surfear. Sin embargo, las consideradas sedentarias como hacer picnic o tomar el sol seguirán estando prohibidas.

Los estacionamientos, muelles, concesiones y paseos marítimos permanecerán cerrados para evitar aglomeraciones.

En cualquier caso, siempre se deberá respetar la distancia de seguridad de seis pies entre personas y todo el mundo deberá cubrirse la cara cuando esté fuera del agua y rodeado de personas.

#COVID19 UPDATE: LA County beaches reopen Wed. May 13 for ocean activities & exercise with these restrictions:

🏖️Gathering, sitting & sunbathing are NOT allowed

🖐️At least 6 feet physical distancing required

😷Face coverings are mandatory when out of the water & around others pic.twitter.com/RqQCsdYOWh

— Los Angeles County (@CountyofLA) May 11, 2020