Ya no son obligatorios el distanciamiento social ni los tapabocas en el condado de Riverside

Desde el pasado sábado el distanciamiento social y el uso de tapabocas ya no es obligatorio en el condado de Riverside, California sino sugerido.

En su momento, el condado fue uno de los primeros en exigir el uso de tapabocas al salir a la calle e incluso penalizaban a las personas que no lo hacían.

El Consejo de Supervisores de Riverside realizó una sesión especial el viernes donde votó por relajar las medidas preventivas impuestas en el condado. La moción también eliminó las restricciones en los campos de golf y las rentas de corto plazo.

UPDATE: You may read the amended public health orders for schools here: https://t.co/nNm3PQvkQ9 and the rescinded public health orders for facial coverings and social distancing, short-term lodging facilities and golf here: https://t.co/yoCOOh5p4N #rivconow #ruhealth pic.twitter.com/ruvYiqSTkG

— Dr. Cameron Kaiser (@RivCoDoc) May 10, 2020