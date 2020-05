Alicia Machado sorprende con su escote que deja a la vista las curvas de su pecho

La actriz y modelo venezolana ha recuperado su sensual figura gracias a una dieta balanceada y ejercicio constante

Alicia Machado le ha deseado a todos sus fans un feliz inicio de semana y, para compartir su pensamiento, se tomó una sensual selfie con la que ha logrado agradar la vista de sus seguidores.

La venezolana aparece en la estampa con un escote profundo que deja a la vista las curvas de su pecho. Junto a la imagen la actriz escribió lo siguiente para sus seguidores, en donde además les deja unos cuantos consejos sobre cómo sobrellevar esta nueva semana:

“Buenas noches 🌙 Una semana más! Limpia, organiza, estudia algo nuevo, planifica el after Corina virus 🦠, reflexiona cúlpate y luego perdónate, relájate saca lo bueno y lo malo de ti, se gente se persona se humano no pidas tanto perdón ni reniegues de lo que pudo haber sido! Las cosas son o no funcionan o simplemente evolucionan! Está todo en tu mente condicionado a tus criterios y lecciones aprendidas ! Respétate ámate y sigue que no hay más! Good night! #aliciamachado #aliciamachadoactress”, dice Alicia Machado.

“Qué hermosa eres”, dicen varios de sus fans en la sección de comentarios. “Buenas noches, usted es muy bella y muy sabia. Es una maravilla de mujer”, opinan otros. Y es que Alicia Machado, como varias celebridades, se están tomando el tiempo para dejarle pensamientos de reflexión a su público, para así motivarlos y mantenerse en contacto con todos ellos en medio de esta pandemia.