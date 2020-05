¡Está irreconocible! La impactante transformación física de CC Sabathia

CC Sabathia es uno de los peloteros más importantes de las últimas décadas en la MLB, es recordado por su paso por los Indios de Cleveland, los Yankees de Nueva York, el poder de sus bolas rápidas y su impresionante físico de casi dos metros y 136 kilogramos.

Tras su retiro en octubre del 2019, Sabathia se había alejado de la vida pública, pero hoy sorprendió a todos cuando apareció en redes sociales una fotografía suya donde se ve más delgado que nunca, en un impactante cambio físico.

Not Photoshopped. The big fella has been getting after it during quarantine! @R2C2 https://t.co/UPZIdf7Dbq

— Ryan Ruocco (@RyanRuocco) May 12, 2020