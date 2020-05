Joven mujer acuchilló a conductor al invadir cabina del Metro de Nueva York y quedó libre

La sospechosa de 19 años se benefició de la reforma penal

Una adolescente que empuñaba un cuchillo irrumpió en una cabina y dejó sangrando a un conductor del solitario Metro de Nueva York, actualmente afectado por la cuarentena.

La sospechosa fue identificada como Autumn Massaquoi, de 19 años, residente de Yonkers.

Supuestamente la joven comenzó a patear la puerta de la cabina del conductor mientras el tren viajaba hacia el sur desde la estación Wall Street, alrededor de las 8:15 p.m. el viernes, según NYPD y registros internos de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA).

La policía dijo que el conductor abrió la puerta y la atacante supuestamente sacó un cuchillo, golpeó al empleado en la cara y lo siguió atacando con el arma blanca.

Luego Massaquoi huyó en la estación Clark Street en Brooklyn Heights y fue detenida más tarde en el Brooklyn Methodist Hospital, según la policía.

El incidente retrasó las líneas 2 y 3 durante aproximadamente 50 minutos y el tren quedó “manchado de sangre”, según el informe interno de la MTA.

Massaquoi fue acusada de asalto, hostigamiento y amenazas, cargos que no son elegibles para fianza bajo las recientes reformas penales del estado. Fue liberada el mismo viernes y no está programada para comparecer ante el tribunal hasta el 31 de agosto, reportó New York Post.