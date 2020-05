La historia detrás de la muerte del padre de Michael Jordan revelada en The Last Dance

Michael Jordan intentó no llorar al recordar a su padre

En los seis episodios previos de The Last Dance todo había sido sobre la dinastía de los Bulls en la era de Michael Jordan.

Y luego, tan pronto como comienza el episodio siete, The Last Dance se convierte en algo más. La historia ya no se trata de los Chicago Bulls, la docuserie se convierte en un relato sobre un hombre que perdió a su padre.

“Es una voz de la razón que siempre me condujo y me desafió. Ese es el tipo de padre que tuve”, dice Jordan.

“¿Como un amigo?” pregunta el director Jason Hehir.

“Sí, como un amigo”, dice Jordan, luchando para no comenzar a llorar.

El 22 de julio de 1993, James Jordan fue a Wilmington, Carolina del Norte. Durante la primera parte del día, asistió al funeral de un viejo compañero de trabajo y luego visitó algunos amigos. Alrededor de la medianoche, subió a su automóvil y se dirigió a Charlotte, donde volaría a Chicago al día siguiente.

Durante el viaje, James Jordan se detuvo para descansar. Mientras dormía, dos hombres, Daniel Green y Larry Demery, le dispararon en el pecho y robaron el automóvil. Su cuerpo fue encontrado en un pantano cercano tres semanas después.

“Intentamos ver atrás a sus acciones”, dice Michael Jordan en el documental. “Se fue cierto día, estaba conduciendo de regreso. Simplemente se cansó y, en lugar de conducir, se detuvo y tomó una siesta. Lo siguiente que sabes es que las cosas pasaron de la forma en que sucedieron”.

Casi inmediatamente después de la muerte de James Jordan, los medios comenzaron a especular sobre el asesinato. Esas teorías implicaban que el asesinato era una consecuencia directa de las apuestas en las que estaba involucrado su hijo.

La teoría más popular, y más cruel, era que Michael tenía una deuda de juego con la mafia, que mató a su padre para enviar un mensaje. Y los hombres condenados por el asesinato de Jordan todavía cuentan historias diferentes.

“Me dolió”, dice Jordan sobre las teorías de conspiración en The Last Dance.

“Pero tenías gente que lanzaba dardos que me lastimaban de todos modos. No era de las personas que amaba, ni de las personas que me conocían, ni de las personas que se preocupaban. Fue por la gente que se cansó de que yo estuviera en la cima”.

Jordan dejó la NBA para tener una carrera en el béisbol ese año, donde honró a su padre, que siempre quiso que jugara béisbol. Los rumores sobre el entonces comisionado de la NBA, David Stern, suspendió en secreto a Jordan por apostar en exceso también se desacreditan en The Last Dance.