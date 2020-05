Larry Hernández sigue pagando las consecuencias de su accidente en bicicleta hace tres años

El cantante perdió una pieza dental en plena pandemia

Cuando Larry Hernández tuvo su accidente en bicicleta en el 2017 perdió casi todas sus piezas dentales y se las tuvieron que sustituir por resinas que le habían durado en perfecto estado todo este tiempo; sin embargo, en un movimiento algo brusco la que va en el lugar del colmillo se le zafó y tuvo que arreglarla él mismo.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante señaló que gracias a la cuarentena de coronavirus no puede salir de su casa para atenderse como es debido, por lo que tuvo que improvisar con herramientas que tenía a la mano para colocar el diente otra vez en su lugar y dejar de sufrir los fuertes dolores que sentía.

“Se me cayó una de las resinas que me pusieron cuando me caí de la bicicleta y cuando me entra aire se siente espantoso, y como no puedo ir a ver a mi dentista, voy a tener que usar “Kola Loca” para pegarlo. A ver cómo me queda, no intenten esto”, dijo Larry mientras mostraba cómo colocaba el colmillo de vuelta en su boca.

La acción del intérprete de “El Baleado” dividió opiniones entre sus seguidores, ya que mientras algunos aplaudieron su ingenio y valor para solucionar el problema, otros lo regañaron y le dijeron que hiciera una cita urgente. Asimismo, hubo algunos otros que le informaron que eran dentistas y le ofrecieron verlo si él quería.

