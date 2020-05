Trata de vender a su bebé en Facebook por $3,700

La madre argumentó que el padre de la niña la abandonó y que era muy joven para hacerse cargo de un hijo

Mientras en el mundo hay miles de mujeres que darían lo que sea por convertirse en madres, hay muchas que han tenido ese privilegio y sin embargo, no desean hacerse cargo de esa nueva vida que han traído al mundo porque no quieren o porque creen no tener lo necesario para poder hacerlo.

Ese pareciera ser el caso de una mujer de Teziutlán, Puebla, que en Facebook se identifica como Renata Hernández, la cual a través de un grupo en dicha red social llamado “Mercado Libre Teziutlán”, publicó una oferta para tratar de vender a su bebé.

Renata habría ofrecido a su bebé de tan solo 3 meses a cambio de $90,000 pesos (unos $3,700 dólares) como mínimo, argumentando que “no puede cuidarla”.

“Vendo a mi hija, no puedo mantenerla, mi marido se fue con otra mujer y me dejó a la bebé el desgraciado, y yo no quiero a ningún niño. Yo quiero vivir todavía mi vida, soy bien joven para mantener a chamacos que no quiero, mínimo 90 mil”, es lo que dice la publicación, acompañada de la fotografía de una menor.

Varios usuarios del grupo denunciaron dicha publicación y las autoridades locales iniciaron la investigación correspondiente y hasta el momento, no han podido dar con el paradero de la madre y la menor. Tampoco descartan que se trate de una broma de mal gusto pues no han podido comprobar la veracidad del perfil de Facebook.