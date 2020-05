Una vela con olor a Harry Styles revoluciona a sus fans

Por menos de 10 dólares, sus más devotos fans pueden hacer que toda su habitación huela al ex One Direction

Los fans de Harry Styles están de enhorabuena: a partir de ahora pueden conseguir que su casa huela igual que el cantante.

Desde hace años, el antiguo componente de One Direction se mantiene fiel a la fragancia del diseñador Tom Ford ‘Tobacco Vanille’, que cuesta 240 dólares. Quienes no estén dispuestos a desembolsar esta cantidad de dinero para rociar la colonia sobre sus cojines y almohadas, tienen ahora una alternativa más asequible que se vende en la popular cadena de supermercados Target.

According to Harry Styles’ fans, there’s a cashmere vanilla candle which smells just like harry styles and they were sent into meltdown after it sold out everywhere and it’s not avalible in my country iam gonna cry 😢 #harryfragrance #harrychashmerevanilla pic.twitter.com/9u9I4AwVcR — 𝒪𝓃𝑒 𝒹𝒾𝓇𝑒𝒸𝓉𝒾𝑜𝓃 𝓉𝒽𝓇𝑒𝒶𝒹𝓈 🧚🏼‍♀️ (@1Dthreads1) May 11, 2020

Se trata de una vela de la marca Threshold bautizada como ‘Cashmere Vanilla’ que está a la venta por menos de diez dólares y que ya se ha agotado después de que la noticia de su existencia corriera como la pólvora por las redes sociales. En esa misma línea de productos para el hogar también hay varios aceites aromáticos y pulverizadores con ese olor.

CASHMERE VANILLA. The one and only Harry Styles candle that smells like the Tobacco Vanille Tom Ford Cologne. It’s heavenly. I bought two. Even if you don’t like Harry Styles, it’s an amazing candle. 11/10 would recommend. It smells so good. pic.twitter.com/ewGppnTwY2 — Abigail Hampton (@abigaillll_llll) May 10, 2020

Cabe señalar que el propio Tom Ford comercializa una vela con el mismo aroma que el perfume favorito de Harry, pero con un precio de 98 dólares.

A diferencia de Gwyneth Paltrow, que se prestó encantada a diseñar una vela que oliera ‘como su vagina’, o al menos eso prometía el eslogan bajo el que se comercializó, Harry no guarda ninguna relación con el producto de Target.

En realidad, el artista es imagen de otra colonia de la marca Gucci, ‘Mémoire d’une Odeur’, pero sus fans se han dado cuenta de que el bote de ‘Tobacco Vanille’ ha aparecido de fondo a lo largo de los años en algunas de las fotos que ha compartido en Instagram de su camerino o su cuarto de baño.