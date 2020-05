Video: Ninel Conde pide ayuda para poder recuperar a su hijo

La actriz mantiene una batalla legal con su expareja Giovanni Medina

Luego de ratificar su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX en contra de su expareja Giovanni Medina, por no dejarle ver a su hijo Emmanuel, de 6 años, desde hace dos meses, Ninel Conde hizo ayer un llamado al presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para apoyarla en el caso.

“Como mujer, como Ninel Herrera, no como Ninel Conde, quiero pedir que pongan un ojo en esto porque hay una persona (Medina) que los está utilizando de banderas para hacer injusticias, cometer delitos y, al parecer, sin ningún tipo de consecuencia“, afirmó la cantante en entrevista.

El pasado 20 de abril, el “Bombón Asesino” levantó una denuncia por violencia.

Recalcó que ha recibido varias intimidaciones y chantajes por parte de Medina, quien supuestamente tiene contactos en el Gobierno para beneficiarlo en los delitos por los que se le acusa.

“Es importante levantar la voz y pedirle a las autoridades que se haga justicia, que entiendan los tiempos, el sufrimiento y el dolor de una madre, la desesperación.

“Tenemos que agilizar estos procesos porque no sabemos si mi niño está bien, corre peligro o está siendo mal aconsejado, dañado psicológicamente. Es un niño, no una cosa”, dijo Conde tras llevar de nuevo los resultados negativos de su prueba de Covid-19, la cual había sido solicitada por su expara dejarle ver al niño.

También habló sobre si Medina ha sido notificado de las denuncias interpuestas.

“Me dicen mis abogados que sí, pero no se ha presentado.

“Tenemos todo sustentado y ya se ingresaron las pruebas, así que lo que estoy pidiendo es que se le cite a este señor para que entregue a Emmanuel y se haga justicia, eso es todo“, aseguró.

La cantante negó los rumores de que supuestamente viajó a Acapulco hace unos días.

“Supuestamente he hecho tantas cosas que hoy, desgraciadamente, no sabía con quién me estaba relacionando desde el principio”, aseguró.

POR: Froylan Escobar