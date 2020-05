A lo Michael Jordan: Zlatan Ibrahimovic manda una poderosa indirecta en sus redes sociales

The Last Dance, la serie documental hecha por ESPN y Netflix que se centra en Michael Jordan y los Chicago Bulls en su camino al título de la temporada 97-98 de la NBA, ha resultado ser un gran éxito y es vista por millones alrededor del mundo, incluyendo deportistas de alto rendimiento como Zlatan Ibrahimovic.

Inspirado por Jordan, Zlatan recurrió a sus redes sociales para brindarle un reconocimiento a la serie pero también para dejar un poderoso mensaje como indirecta para algunos de sus rivales.

Nice to see The Last Dance.

Now you see how it is to play with a Winner.

Either you like it or not.

If not then dont play the game. pic.twitter.com/w2gDvuM4gY

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 12, 2020