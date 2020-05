¿Cómo arreglar un bizcocho crudo por dentro y dorado por fuera?

Un bizcocho crudo por dentro y dorado es un error frecuente que tiene solución con pequeños ajustes en el pan, molde y temperatura

Cuando transcurre el tiempo de horneado que indica la receta o notas que antes de tiempo tu bizcocho ya luce una cubierta dorada, y descubres que está crudo por dentro, podrías pensar que la solución más fácil es dejarlo más tiempo en el horno a que termine su cocción. No es así de simple la solución.

Si la cubierta está dorada e incluso poniéndose dura, entonces tu pan podría quemarse al dejar más tiempo en el horno. Te damos algunas opciones de qué hacer en estos casos.

Cubre con papel aluminio

Si cubres con aluminio la masa, este protegerá la cubierta para que puedas seguir horneando el pan sin que se queme por fuera.

Baja la temperatura

Siempre es recomendable seguir la temperatura que indica el horno, pero no todos los hornos tienen el mismo tamaño o generan calor arriba y abajo. Si tus panes se están dorando rápidamente por fuera, ajusta la temperatura unos 5 o 10 grados.

Retira la zona quemada

Si la cubierta se ha dorado demasiado, no todo está perdido, puedes recuperar una parte. Retira la zona quemada y coloca la parte cruda en otro molde y coloca de nuevo en el horno a temperatura baja.

Ya que hiciste las adecuaciones pertinentes, debes mantener tu preparación vigilada para cuidar que esta no se queme, lo que no significa que abras la puerta del horno cada 5 minutos ya que podría no subir tu pan.

Recomendación

Molde en medio del horno. Cuando hornees un pan ubica tu molde en la parte intermedia del horno. Si tu horno produce calor por arriba y colocas en la parte superior tu molde, hay la gran posibilidad de que tu pan se queme por arriba y quede crudo por dentro.