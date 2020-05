El día que Cristiano Ronaldo felicitó a Armando Archundia y le regaló su camiseta

El silbante mexicano confesó que tiene una colección de camisetas que le regalaron varios jugadores

Desde hace ya varias décadas, México se ha caracterizado por ser uno de los países con los mejores árbitros del mundo. Uno de ellos es Armando Archundia, colegiado mundialista que se retiró en 2010 y aprovechó el parón en el fútbol mundial a causa del coronavirus para recordar algunas buenas anécdotas, como cuando Cristiano Ronaldo lo felicitó.

En entrevista para ESPN, el oriundo del Estado de México contó cómo fue que el crack portugués lo elogió e incluso le regaló su camiseta al finalizar el Brasil vs. Portugal del mundial de Sudáfrica 2010.

“Fue un partido muy complicado, ambos equipos no tenían que perder para poder avanzar a la siguiente fase, entonces fue un partido bastante complicado. Amonesté a siete jugadores en el primer tiempo y me bastó para controlar el partido. Cristiano se acercó a mí al medio tiempo a decirme ‘oiga míster, ya me di cuenta que usted es de manita dura, ya nosotros nos vamos a comportar y vamos a tratar de jugar, no queremos que nos expulse porque queremos jugar el siguiente partido’, yo le dije ‘bueno, la decisión no es mía, es suya’ y al final del partido va y me dice ‘muchas gracias, buen partido que controló y dirigió, nosotros entendemos que los portugueses somos de carácter muy fuerte, no somos fáciles para ustedes. Le voy a mandar una playera, no me lo tome a mal’ y me hizo favor de entregarme la playera”, reveló Archundia.

El ex silbante también se tomó el tiempo de presumir una historia similar que le ocurrió con el crack holandés Edgar Davids: “Tengo colección de playeras de muchas figuras, incluso hay una de Edgar Davids que jugó en la selección de Holanda, que me tocó dirigir en un partido amistoso en Estados Unidos contra esta selección y al final del partido fue al vestuario, fue a tocar y me dijo ‘oiga señor, le quiero agradecer, que buen trabajo, no lo había visto dirigir y dirige usted muy bien, no lo tome a mal’ y me regaló su camiseta y así es que tengo varios recuerdos”.