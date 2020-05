José Saturnino Cardozo fue el culpable de que JJ Macías haya dejado a las Chivas

El delantero tuvo que jugar un año con León donde se convirtió en goleador

José Juan Macías es actualmente uno de los mejores delanteros mexicanos y una de las grandes promesas para el futuro, aunque sus inicios en Chivas no fueron fáciles.

Para el Clausura 2019, el jugador sorpresivamente salió del Guadalajara para poner rumbo a León, en una decisión polémica ya que el atacante era una de las esperanzas del Rebaño y se crearon todo tipo de especulaciones, como que había tenido problemas con la directiva, sin embargo, el técnico de aquel entonces, José Saturnino Cardozo, reveló la razón de su partida.

El entrenador comentó para Medio Tiempo que aunque estaba contento con el desempeño de Macías, tuvo que sacrificarlo, ya que tenía muchos delanteros y el futbolista trabajaba poco con el Guadalajara por sus llamados a selecciones menores.

“A mí me gustan los jugadores jóvenes y con un futuro importante. Yo no lo tuve mucho tiempo porque él iba mucho a la Selección, venía muy poco, no hizo pretemporada con nosotros, lo tuvimos muy poco, pero lo poco que demostró, estábamos contentos. Después tuvimos que tomar la decisión porque ya eran demasiados los delanteros que teníamos y él era el que menos minutos tenía en ese momento, pero es un jugador que tiene un futuro muy importante, depende de él si puede consolidarse en Chivas y en el futbol mexicano”, apuntó Cardozo.

El timonel resaltó las cualidades de Macías y dijo que tiene un futuro prometedor.

“Tiene un buen futuro, es un jugador competitivo, goleador, siempre tiene en mente la portería, sí tiene que seguir madurando y trabajando para ganarse un lugar en el futbol mexicano y el futbol mundial. Tiene un futuro importante, es un buen jugador”, comentó Saturnino.

Macías solo jugó un partido con Cardozo en el Apertura 2018, después, el goleador fue a León donde metió 16 anotaciones en un año y se convirtió en uno de los mejores delanteros del país. Ahora regresó a Chivas donde espera ser campeón y cumplir su sueño europeo.