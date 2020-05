La ciudad de Irvine, California aprueba plan para realizar conciertos, abrir restaurantes y ofrecer pruebas de coronavirus gratis para todos

La ciudad de Irvine al sur de California aprobó un plan que permitirá que los restaurantes usen aéreas al aire libre para colocar mesas e incluso la realización de conciertos para disfrutar desde el carro.

El plan busca tener todo listo para cuando el momento de reapertura llegue.

Entre las medidas aprobadas los funcionaros permitirán que los restaurantes usen áreas al aire libre como patios, áreas comunes y estacionamientos para instalar mesas y hacer más fácil el cumplimiento del distanciamiento social cuando se reabran estos establecimientos.

Los funcionaros también aprobaron cambios que permitirían que las personas asistan a eventos masivos dentro de su auto al mejor estilo de los antiguos autocine.

Eventos como el Irvine Global Village Festival, Movies on the Lawn y la serie de conciertos Summer Concerts Series se realizarían usando ese formato.

Además a partir del 26 de mayo la ciudad realizará pruebas gratuitas de detección del coronavirus usando un sito de pruebas móviles en Great Park.

Los residentes podrán optar por realizarse una prueba serológica de detección de anticuerpos por un costo de $10.

There is one new case of #COVID19 in Irvine, bringing the total number to 143. @ochealth provides more data 👉https://t.co/yFA6HTIQJo.

We thank you for your continued efforts to #SlowTheSpread.

More resources 👇

🔗https://t.co/oIjApwr9i9

🔗https://t.co/GL12cbkUPk pic.twitter.com/DOiwuFsLd1

— City of Irvine (@City_of_Irvine) May 12, 2020