Pago de $500 dólares podría llegar dos veces para niños de familias divorciadas o que no se han casado

Uno de los progenitores tendría la posibilidad de reclamar el dinero en la declaración de impuestos de 2020

Un problema más podría sumarse estímulo económico por coronavirus que IRS está enviando a buena parte de los contribuyentes en Estados Unidos. En este caso, se trata de los $500 dólares que el plan contempla enviar a los hijos de una familia elegible para obtener el pago.

Los padres que estén divorciados, separados o que nunca se hayan casado y que incluyan a sus hijos en sus declaraciones de impuestos en años alternos podrían obtener un doble pago por un solo hijo de 16 años o menos. Es decir, cada progenitor recibiría $500 dólares por menor, según explica The Washington Post.

“Los padres que no están casados y que no presentan declaración [de impuestos] conjunta no pueden declarar los dos a su hijo como dependiente” aclaraba un nuevo comunicado que IRS lanzó es lunes. La agencia también hizo hincapié en que el menor debe tener relación, vivir la mitad del año o recibir al menos de la mitad de su manutención del progenitor que reciba los $500 dólares.

“Cuando el padre [o madre] que no recibió el pago adicional [por hijo] presente su declaración de impuestos 2020 el próximo año, puede reclamar un monto adicional de $500 por niño” en caso de que califique para declarar al menor como su dependiente en la declaración del año 2020, tal y como explica la agencia federal.

No es el primer problema que surge respecto a la ayuda por menor a cargo. Ya muchos padres habían denunciado haber recibido su pago de $1,200 dólares pero no los $500 adicionales por hijo o solo los de uno de ellos. En esos casos, IRS ha dicho que las familias deberán esperar a presentar la declaración de impuestos federal de 2020 para obtener el resto del estímulo.