Sherlyn le deja una carta de amor a su bebé, que hizo reaccionar a Borja Voces y otros famosos

"Tu abuelo no para de hacer cobijas en su máquina de cocer. Con todo y que su ojitos ya no funcionan como antes", dice la actriz en su carta

A través de Instagram Sherlyn ha dejado registrada una carta para su bebé. “Una carta de amor para mi amado hijo! les comparto una asomada a la ventana de mi familia y mi corazón”, escribió la actriz y cantante junto al vídeo que ha hecho que varias celebridades se enternezcan de amor.

“Amor mío, Dios me bendijo. Estoy a unas semanas de conocerte y ver tus ojitos hermosos por primera vez. Tu no podrías imaginarte la revolución que causa tu llegada. Hay tanto amor para ti. Tu abuelo no para de hacer cobijas en su máquina de cocer. Con todo y que su ojitos ya no funcionan como antes. Tu Tita se la pasa buscando ideas para decorar tu cuarto y dándome mucha comida rica para que estés sano y fuerte“, dice la actriz en la primera parte.

Continúa: “Tu primo Diego no pierde oportunidad de acariciarte aunque sea a través de mi barriga. Tu tía Kris cuenta los días para tenerte entre sus brazos y todos nuestros perros me llenas todos los días de narices húmedas. Aquí, la casa, tu casa, está en constante movimiento, entre decoración, cambios y muchísimos regalos que manda toda la gente que te espera, desde que les avisé que un alma maravillosa venía a experimentar a esta tierra y que era la feliz portadora del título más bonito del mundo, mamá. De la mano de tu llegada vino una bendición oculta en una pandemia. Que nos ha mantenido haciendo un trabajo de introspección y de re-valorar lo que es verdaderamente importante, el amor, los abrazos, el estar juntos y el vernos a los ojos. Así que príncipe amado llegas a un mundo con mejores seres humanos…”

Aquí el audio completo de la carta de amor de Sherlyn a su bebé.

Geraldine Bazán, Sharis Cid, Borja Voces e Isabel Lascurain son algunos de los famosos que han reaccionado ante este vídeo.