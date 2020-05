Adiós a un clásico que evoca la nostalgia: la NBA cambiará la marca de sus balones

Se cierra todo un ciclo en el mejor baloncesto del mundo: Spalding, la marca que ha sido fabricante del balón de la NBA por 37 temporadas lo hará por última vez en la 2020-21.

NBA's official game ball partner will be Wilson starting in 2021-22, per @ChrisBHaynes

Spalding has been the official game ball since 1983. pic.twitter.com/iiRc1FYoJ4

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) May 13, 2020