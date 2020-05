Agenda virtual: diversión desde casa para este fin de semana

Fiesta en el LA Zoo

El Beastly Ball, que en esta ocasión celebra su aniversario 50, será virtual este año. Se trata del evento que organiza la Greater Los Angeles Zoo Association y que tiene como fin recaudar fondos para cumplir con la misión del Zoológico de Los Angeles. Entre otras tareas, aboga por la conservación de animales y de algunas de las especies más raras y vulnerables, entre ellas el cóndor de California, la rana muscosa y el berrendo peninsular.

Para esta fiesta, el zoológico reunió a celebridades, expertos en la industria, funcionarios y gente que apoya a la vida silvestre para una noche de comida y diversión, pero desde la comodidad de casa debido a la crisis del covid-19. A partir de las 6 pm del viernes, tiempo del Pacífico, los participantes podrán acceder al festejo en línea de manera gratuita. Será conducido por Joel McHale y participan personal del zoológico y los hermanos Chris y Martin Kratt (en la foto), creadores de la serie de televisión “The Wildkratts”. Habrá música en vivo, una subasta silenciosa y se compartirán los éxitos que el zoológico ha alcanzado en el área de la conservación. Varios restaurantes ofrecerán recetas y descuentos especiales para los asistentes. Se puede ingresar a la fiesta en lazoo.org, facebook.com/lazoo y en la página de YouTube del zoológico. Más informes en beastlyball.lazoo.org.

Visita al Museo Botero

Una de las opciones que ofrece el sitio Google Arts and Culture es la entrada virtual al Museo Botero, en Bogotá, donde se pueden ver más de 200 piezas de Fernando Botero, uno de los pintores contemporáneos más celebrados de Latinoamérica. Estas obras fueron donadas por el mismo artista en el año 2000.

De las 208 piezas que regaló Botero, 123 fueron trabajos hechos por él y 85 fueron de su colección privada, que incluye cuadros realizados por renombrados artistas internacionales. En el ala oeste del museo hay pinturas, dibujos y esculturas; son principalmente trabajos de las últimas décadas del siglo 20. En la ala oeste se exhiben 85 obras de arte de alto calibre y muestra la evolución de la pintura y esculturas modernas de Botero. Se puede ingresar en este enlace: artsandculture.google.com/partner/museo-botero-bogota.

Baile con Malpaso El programa Music Center Offstage del Music Center presentará la más reciente versión de Digital Dance Experience el domingo a las 2 pm hora del Pacífico, con una demostración en dos partes de Inside Look: Malpaso Dance Company, que mostrará el arte de esta tropa cubana de baile contemporáneo. Además, para los estudiantes y sus familias, habrá una presentación con la compañía el viernes a las 11 am, hora del Pacífico. En la presentación del domingo, se explorará tras bambalinas la conexión artística y cultural entre creadores cubanos y estadounidenses, dirigida por los fundadores de Malpaso, Osnel Delgado, director artístico; Fernando Sáez, director ejecutivo, y Daileidys Carrazana. Se mostrarán videoclips de las presentaciones del grupo. Luego habrá una entrevista con los coreógrafos Ronald K. Brown y Sonya Tayeh, que hablarán de sus colaboraciones con Malpaso. Para terminar, se presentará en exclusiva “Face the Torrent”, de Tayeh, una pieza comisionada por The Music Center que se estrenó mundialmente en 2017. Todo esto sucederá en el sitio oficial del Music Center, musiccenter.org. Orquesta en casa La Los Angeles Chamber Orchestra, considerada uno de los ensambles musicales más sobresalientes del mundo, presenta esta semana en su programa digital LACO At Home, una entrevista con el chelista británico Sheku Kanneh-Mason, que conversará con el director musical de la orquesta, el español Jaime Martín (en la foto). El programa también ofrece una presentación especial de este músico y de su hermana, la pianista Isata Kanneh-Mason, quien tocará los dos movimientos finales de Sonata en G menor para chelo y piano, Op. 19, de Rachmaninoff, así como una fracción de “Prisms, Cycles, Leaps” parte III: “To Be a Horizon”. También interpretarán “Eroica”, la Sinfonía No. 3 de Beethoven. El programa es gratuito y se estrenará el sábado a las 8 pm hora del Pacífico y se repetirá el domingo a las 7 pm, horario del Pacífico en laco.org/broadcasts.

Música y ciencia con OK Go

OK Go no solo es una exitosa y exuberante banda de rock estadounidense. También es un cuarteto de jóvenes creativos que han elaborado videos que combinan el arte con la ciencia. En su página okgosandbox.org, Damian Kulash (voces y guitarra), Tim Nordwind (bajo y voces), Dan Konopka (percusiones) y Andy Ross (guitarra, teclados y voces), que están juntos desde 2005, tienen una amplia selección de videoclips –muchos de ellos realizados en una sola toma– en los que de forma dinámica y divertida ofrecen lecciones para los chicos en edad escolar.

Estos recursos, que pueden ser usados por los padres que ahora están educando a sus hijos en casa debido a la crisis ocasionada por el coronavirus, son una herramienta interactiva con la que los niños pueden aprender cómo funciona la ciencia detrás de creativos y alocados videos, a los que se les agregaron planes educativos adaptados a todos los niveles escolares.

Charla con Gina Rodríguez

El Paley Center presenta Paley Date Night , con shows nuevos cada viernes a las 8 pm, hora del este. En esta ocasión, dentro del PaleyFest LA, que incluye charlas en las que se conversa sobre programas de televisión en los que se resaltan el amor y las relaciones personales, participará Gina Rodríguez, protagonista de “Jane the Virgin”.

La actriz estará acompañada de sus compañeros de elenco y del equipo creativo para discutir de la primera temporada de la primera adaptación en Estados Unidos de la telenovela venezolana. Hablarán de cómo esperan encontrar el balance entre la alocada telenovela y la teleserie mientras abordan temas como reforma migratoria y el orgullo que sintieron en ser la primera serie en The CW en ser nominada a un Globo de Oro.