Concacaf se suma al All In Challenge con un espectacular paquete VIP para la Copa Oro 2021

Este jueves el presidente de la Concacaf anunció que la confederación se suma al All In Challenge, una iniciativa mundial a beneficio de las comunidades vulnerables que luchan contra el coronavirus, con un paquete de lujo nunca antes ofrecido para ver la final de la Copa Oro 2021.

El paquete, que será subastado para recaudar fondos, es un acceso sin precedentes para 4 personas que incluirá pasajes de avión, alojamiento, asientos premium junto a dos leyendas de Concacaf, acceso a la cena oficial previa a la final, la oportunidad de llevar el trofeo oficial al campo y un balón conmemorativo oficial autografiado.

“ALL IN Challenge es una iniciativa fantástica y está recaudando fondos importantes para apoyar a los más vulnerables en este difícil momento. Estamos felices de apoyar estos esfuerzos y creemos que el paquete para la Final de la Copa Oro 2021 que hemos donado capturará la imaginación de los aficionados del fútbol. El ganador y sus invitados seguramente tendrán una experiencia increíble y espero conocerlos personalmente en nuestro evento insignia el próximo verano”, expresó el Presidente de Concacaf, Víctor Montagliani, en un comunicado.

CALLING ALL FOOTBALL FANS! Get the chance to watch the best teams in the @concacaf @goldcup compete at the 2021 Gold Cup final! Now you can have the chance to experience it in person. #allinchallenge details: https://t.co/oHF1Pdg6Tg pic.twitter.com/KLBy323QgG

— allinchallenge (@allinchallenge) May 13, 2020