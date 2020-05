Detenidos dos racistas nazis que planeaban tiroteo masivo y “guerra civil” desde Queens, Nueva York

Daniel Jou y Joseph Miner fueron arrestados al reunirse con un agente encubierto en un hotel cerca del aeropuerto LaGuardia en Queens, la noche del martes.

Fueron presentados ayer ante un juez de Brooklyn y acusados de comprar armas de fuego y rifles de asalto para una “guerra civil”, dijeron funcionarios federales.

A Jou (40) y Miner (29), residentes de Bayside (Queens, NYC), se les señala de recibir y poseer múltiples armas de fuego con números de serie borrados, para que fuesen imposibles de rastrear después de la compra, según la fiscalía.

Las autoridades dijeron que los hombres ofrecieron gastar miles de dólares para comprar armas de un agente encubierto que se hacía pasar por un vendedor.

El lote incluía un rifle de asalto “fantasma” hecho de diferentes partes de armas y sin números de serie u otras marcas de identificación.

La policía comenzó a investigar a Miner en 2019 cuando publicó sus intereses en comprar armas para una “guerra civil racial” o “guerra santa racial” en las redes sociales, según las autoridades.

También publicó varias fotos en línea que representan o hacen referencia a crímenes violentos, odio a las mujeres y diversos grupos minoritarios, y “salir [en] un resplandor de gloria” en un tiroteo masivo, entre otras cosas.

En uno de sus mensajes escribió: “Odio mujeres, judíos y negros”, bajo una foto suya con un saludo Nazi, citó New York Post.

Miner inició contacto con el agente encubierto en abril de 2020, expresando interés en comprar armas de fuego, municiones y un silenciador para él y Jou.

