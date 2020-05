Edwin Cardona le da la espalda a Xolos: “Si fuera por mí me iría mañana mismo a Boca Juniors”

El colombiano no parece estar a gusto en el conjunto de Tijuana

Todo parece indicar que Edwin Cardona no está muy contento en Xolos de Tijuana, ya que llegó apenas en enero de este 2020 y ya se quiere regresar a Argentina, donde se desempeñó como futbolista durante dos de los últimos tres años.

Así lo manifestó el colombiano en una entrevista con el periodista Federico Bulos de Fox Sports.

“Si fuera por mí, mañana mismo me iría a Argentina, haría todo lo posible para que me dejaran salir de aquí para llegar a Boca. Sería una enorme alegría saber que Boca me sigue teniendo en carpeta”, dijo el futbolista.

"Si fuera por mi, mañana mismo iria a boca" ✍️: Edwin cardona pic.twitter.com/zStU2apWT3 — Mundo Boque (@MundoBoquee) May 13, 2020

Tal parece que Cardona extraña la camiseta xeneize que vistió entre el 2017 y el 2019, antes de llegar a Pachuca y, posteriormente, a Xolos de Tijuana para este Clausura 2020.

Este deseo de partir podría deberse a que el originario de Medellín ha tenido pocos minutos con el cuadro fronterizo en el torneo, ya que de 900 minutos posibles, sólo ha ingresado al campo 156, en los cuales no ha conseguido marcar goles ni enviar asistencias, sólo dos amonestaciones.

¡Está loco por regresar y así lo dejó ver!#DeColombianos https://t.co/gpMk5Bg3lB — Gol Caracol (@GolCaracol) May 12, 2020

Sea cual sea el motivo que lo orilló a decirlo, estas declaraciones no cayeron bien en el seno tijuanense, ya que el director técnico, Gustavo Quinteros, de inmediato manifestó su molestia por lo que calificó como una falta de compromiso.

“Respetaré sus palabras, pero por supuesto que no me gusta escuchar a Cardona decir que se quiere ir ya a Boca Juniors. En este club se necesita gente comprometida“, afirmó el estratega argentino.