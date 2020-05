Galaxy A Quantum, un móvil imposible de hackear

Samsung presentó en Corea del Sur el Galaxy A Quantum, el primer móvil con generación cuántica de números aleatorios (QRNG), que lo convierte en el smartphone más seguro del mundo.

Además el nuevo móvil tiene una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento interno y un chip Exynos 980 de ocho núcleos.

La seriedad de su seguridad se debe a su sistema LED que emite un número aleatorio de fotones por medio de ruido cuántico. Este número se captura y cuenta por los pixeles del sensor de imagen quien ofrece una serie de números aleatorios sin procesar.

También pueden alimentarse a un algoritmo RGB para producir bits aleatorios de acuerdo con el estándar NIST 800-90A / B / C.

Esta especificación se centra en generadores de números pseudoaleatorios que son seguros para su uso en criptografía.

Samsung and SK Telecom, a South Korean mobile carrier has launched the world's first 5G Smartphone that supports blockchain.

The first of its kind Smartphone named Galaxy A Quantum comes with inbuilt ID authentication powered by blockchain. pic.twitter.com/XGaZ9NjkgV

— The Core Administration (@TheCoreAdmin) May 14, 2020