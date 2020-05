Las brutales críticas contra Ricky Martin por besar a su pareja en video de Residente

View this post on Instagram

@residente estrena su tema #AntesQueElMundoSeAcabe con más de 💯 besos alrededor de todo el 🌍 entre ellos @ricky_martin y su esposo @jwanyosef @canelo @leomessi @benaffleck @zoesaldana y más… 👌👍🌈 💋😘🥰 ❤️