Bob Watson, histórico arquitecto de la dinastía de los Yankees de Joe Torre, muere a los 74 años

Bob Watson, quien jugó 19 años en las Ligas Mayores y que más tarde fue gerente general de los Yankees de Nueva York, murió el jueves a los 74 años.

Los Astros de Houston, con quienes Watson jugó la mayor parte de su carrera, informaron de su fallecimiento. Reportes indican que la causa de su muerte fue un padecimiento de los riñones.

“Este es un día muy triste para los Astros y para todo el béisbol. Bob Watson gozó de una carrera única y sobresaliente en las Ligas Mayores, la cual se extendió por seis décadas, alcanzando éxito en muchos distintos niveles, incluyendo como jugador, coach, gerente general y ejecutivo de MLB”, dijeron los Astros en un comunicado.

This is a very sad day for the Astros and for all of baseball. Bob Watson enjoyed a unique and remarkable career in Major League Baseball that spanned six decades, reaching success at many different levels, including as a player, coach, general manager and MLB executive.

