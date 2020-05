Les abren las puertas a los Lakers para entrenar en sus instalaciones a partir de este sábado

Los Lakers de Los Ángeles recibieron la autorización para retomar sus entrenamientos de acondicionamiento físico fuera de sus casas, luego de que recibieran la luz verde por parte de las autoridades de salud para abrir sus instalaciones de práctica a partir de este sábado, mismas que habían permanecido cerradas por las restricciones derivadas de la epidemia del coronavirus.

Según información proporcionada por el reportero especializado en la NBA, Shams Charania, la decisión se tomó después de varias conversaciones con el personal responsable de la salud en la localidad con el fin de diseñar un esquema que permita extremar las precauciones y reducir los riesgos de contagio.

The Lakers will reopen their practice facility on Saturday, reports our NBA Insider @ShamsCharania. pic.twitter.com/tRBcQTsqhE

— Stadium (@Stadium) May 15, 2020