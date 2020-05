Messi se sincera: “Jugando como veníamos no nos alcanzará para ganar la Champions”

La Pulga contradijo a su entrenador Quique Setién

Al igual que muchísimas ligas alrededor del mundo, La Liga se encuentra en pausa debido al coronavirus, pero esto no ha sido impedimento para que los protagonistas del futbol español sigan dando declaraciones polémicas e incluso algunas que contradigan a sus técnicos, como las más recientes de Lionel Messi.

Hace unas semanas, Quique Setién, actual entrenador del Barcelona, declaró que su equipo tenía lo necesario para ganar la Champions y lo comparó con el Tottenham. “Después de ver lo que he visto en el fútbol, creo que podemos perfectamente ganar la Champions. Creo que sí. El Tottenham llegó a la última final. El Liverpool se quedó fuera en esta edición. Es bastante más complicado ganar la Liga que la Champions, que la puede ganar cualquiera de los ocho equipos que están ahí. Y, además, contamos con Leo, que es el mejor jugador del mundo”.

Sin embargo, Messi no comparte el punto de vista de su entrenador y en una entrevista reciente para Sport, el 10 del Barcelona confesó que si el equipo sigue jugando como antes del parón, no será suficiente para levantar la orejona: “Puede que este parón nos acabe beneficiando porque comprobaremos el nivel que tenemos o podemos llegar a tener cuando arranquemos. Lo que me parece es que el técnico entendió mal lo que dije o le explicaron mal lo que quería decir. Yo lo que dije es que jugando como veníamos jugando los últimos partidos antes del parón parecía claro que no nos alcanzaba para ganar la Champions. Nunca dudé de la plantilla que tenemos y no tengo duda que se puede ganar todo lo que queda, pero no jugando de esa manera que veníamos jugando. Ahora bien, cada uno tiene su opinión y todas son muy respetables. La mía se basa en que tuve la suerte de jugar la Champions todos los años y sé que no es posible ganarla jugando así como veníamos jugando”.

Con esta declaración, parece que la relación entre Messi y Setién no es la mejor posible, veremos si esto afecta a los culés una vez que reinicien actividad en La Liga y en la Champions.